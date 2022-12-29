由臺北市立國樂團和全民大劇團攜手打造的音樂劇《大畫昭君～觀落雁》，以大眾熟知的「昭君出塞」為主題，描述古代四代美女之一王昭君遠嫁匈奴的故事，並結合穿越時空情境，以時下哏圖、美圖秀秀、還有時事哏等幽默風趣的方式，重新詮釋王昭君故事，帶觀眾看見不一樣的王昭君。

這是繼《情人哏裡出西施》、《賽貂蟬》後，兩個團隊的再度合作，也是四大美女故事的第三部。指揮吳瑞呈表示，這部作品顛覆了王昭君故事，「好看、好笑又好聽，劇情運用了歷史典故，同時反映現代社會的事情，例如，買不到衛生紙的時事，就以反諷、有趣的方式呈現出來。以歷史為基礎，反映現實世界。」

《大畫昭君～觀落雁》由作家張大春擔任監製和寫詞、謝念祖為編導、金曲獎作曲家李哲藝擔任作曲，此外，還有音樂人黃大煒、歌手孫協志、方宥心、羅美玲，還有劇場演員周明宇、林斌、呂紹齊、胖球等人同台飆戲。

《大畫昭君～觀落雁》指揮吳瑞呈，他認為以國樂團演奏音樂劇是一大創舉，將「國樂」看成是一個動詞，就可以看見國樂的各種可能性。(圖／臺北市立國樂團提供)

吳瑞呈表示，張大春以詩詞的方式寫歌詞，「他的文字表達很優美，可以讀到歷史的意義，同時運用簡短的文字，表達很多意思，以五言絕句說了很多故事。」吳瑞呈表示，李哲藝的音樂和詞的結合與運用也很巧妙。

以國樂團演奏的音樂劇，可說是一大創舉，吳瑞呈表示，「國樂」若視為名詞，可以從中看到傳統的發展軌跡，但若將「國樂」看成是一個動詞，就可以看見國樂的各種可能性。

吳瑞呈表示，現代國樂團的發展，參考了西方音樂的模式，同時也逐步走出自己的特色，「和不同的團隊合作，能有不一樣的特色；像這次和全民大劇團合作，順著劇團的特色，帶出國樂團的特色，如此一來，和西方音樂劇就不一樣了。」

值得一提的是，除了國樂團，還有合唱團的運用，音樂劇該有的多重唱和獨唱也不會少。演出將於1月6日到8日，連續3天在臺北中山堂中正廳連續演出4場。

由臺北市立國樂團和全民大劇團攜手打造的音樂劇《大畫昭君～觀落雁》將於明年1月6至8日於臺北市中山堂登場。(圖／臺北市立國樂團提供)

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