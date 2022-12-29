美國11月核心PCE物價指數年增4.7%，較10月的5%放緩。12月密西根大學調查顯示，消費者對未來1年通膨預期下滑至4.4%，創一年半新低。預期2023年通膨下滑仍是大趨勢。值此2022歲末年終之際，國泰投信觀察，根據Bloomberg統計調查，各分析師普遍認為明年經濟增長將呈現「Nike型」先下後上的走勢，上半年第一季到第二季間，有出現短暫衰退的可能，這意味全球市場不排除有可能因經濟陷入衰退而陷入震盪，故資產配置上，短期、中期建議「債優於股」為宜，尤其隨明年通膨有感下滑，上半年有可能停止升息，一旦如此，債券底部就已確立，甚至有機會迎來債市榮景。

國泰投信建議2023年上半年投資，可以「債優於股」為配置方向，因為金融市場變化快，透過股債配置，可降低投資組合的波動，同時可透過佈局新台幣及美元資產，分散幣別配置風險。

國泰投信總經理張雍川指出，目前可確定的是，債券價格已來到相對低檔，現階段優質債券殖利率已由過去的2-3%，彈升至5%以上，是相當難能可貴的水準，也透露出積極布局的機會浮現；股市則建議採取分批逢低、定期定額方式介入。國發會最新(12/27)發布的11月台灣景氣燈號，從「景氣趨弱」的黃藍燈，轉為「景氣低迷」的藍燈，這是2018年12月以來再見藍燈。觀察過往當台灣景氣燈號為低迷藍燈時，如2015年、2018年曾一度進入藍燈，但由於市場往往預先反映景氣，故藍燈區代表景氣低檔區已到，長線布局訊號浮現，建議把握定期定額逢低布局機會。當然更重要是，投資人要定期重新檢視手中資產，做好資產再平衡(rebalance)，建議高股息商品、投資等級債商品可各半配置，好應對明年市場波動未平、景氣調整階段。

國泰投信基金經理人游日傑也同樣看好投資級公司債後市。他認為，國泰投資級公司債(00725B)未來有可能如同高股息ETF般，例如像是國泰永續高股息ETF (00878)一樣廣受關注。主要因兩者具相類似的特質，首先是質優，00725B投資的債券品種為投資等級、評級較高，類似於00878有ESG篩選做把關；其次是高息，00725B追蹤的指數殖利率迄今(12/27)達5%以上，且具有季配息機制，也與00878提供的股息率及配息性質相似；再來是兩者皆具有一定的基金規模，因此建議投資人可多留意00725B的後續表現。