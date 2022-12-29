一名男子在越南娶妻後返台定居，不僅協助妻子在越南買田及蓋房，未料今年5月睡醒後，發覺妻子帶走家中的黃金及現金，一聲不響返回越南拒絕聯繫，讓他心寒訴請離婚。台南地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，2003年間與越南籍女子在越南登記結婚，婚後兩人來台共同生活，期間他出資替妻子在越南買農田與蓋房屋，也會寄錢回岳父母家，協助照料經濟生活，只為讓妻子在台生活無後顧之憂。

未料，今年5月28日他起床後，發現妻子帶走現金、黃金，無故離家不知去向，撥打手機卻是關機狀態，完全聯繫不上，事後報警尋人，才得知妻子早已出境返回越南，至今仍無法取得聯繫，認為自己遭到妻子惡意遺棄，妻子對他已無夫妻情分，婚姻名存實亡，故向法院訴請離婚。

台南地院審理時，女方並未出庭辯論，也無提供書狀聲明或陳述，法官認定女方無故離家出走，再加上2人的兒子出庭證稱母親在5月離家後，未再返回等，客觀上已違反同居義務，主觀上也拒絕同居，至今仍處於惡意遺棄丈夫的狀態，訴請離婚理由正當，酌情後判准離婚。可上訴。