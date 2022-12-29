財政部中區國稅局29日表示，邇來接獲許多民眾詢問在統一發票對獎時，才發現中獎發票變得模糊不清或有破損可否兌獎，補救方式是找到原開立中獎發票的業者重新補印。依《統一發票給獎辦法》規定，經開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，仍可兌領獎。

中區國稅局進一步說明，中獎人可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）首頁/線上服務/公示資料查詢/統一發票開立行號查詢，或洽國稅局查詢原開立中獎發票之營業人登記名稱及地址，聯繫該營業人，經其核對無誤後，提供加註「補印」2字的電子發票證明聯。如為紙本中獎發票，則請營業人影印存根聯（交易內容須清楚，如模糊不清，則請營業人於存根聯影本書寫交易內容），並加蓋統一發票專用章，中獎人即可持補印之中獎發票併同原中獎發票至代發獎金單位兌領獎金。

中區國稅局呼籲，民眾可下載「財政部統一發票兌獎APP」，消費時使用載具儲存雲端發票，可免去中獎發票遺失、破損模糊不清無法兌領獎金的風險，且每期發票開獎，同時享有一般獎及專屬獎項雙重對獎機會，如設定領獎帳戶，獎金直接入帳，好處多多，歡迎民眾下載使用。