近來全球晶片市況疲弱，加上美國商務部10月初對中國祭出新一輪晶片出口管制，衝擊南韓經濟命脈晶片業損失慘重。根據美國財經媒體報導，南韓11月半導體產量降幅創下金融危機以來最大，表明隨著全球經濟放緩，市場對科技零件的需求進一步降溫。

南韓國家統計局週四公布數據顯示，晶片產量已連續第四個月下降，年減幅達15%，創下2009年以來的最大降幅。此外，總體工業生產也年減3.7%，寫下疫情大流行以來最大跌幅。

報導指出，南韓的經濟成長受到出口下降和國內利率上升的壓力，海外前景黯淡加劇市場的擔憂。由於美國聯準會持續升息以對抗通貨膨脹，以及俄羅斯持續攻打烏克蘭，全球經濟衰退的可能性正在增加。

最新數據顯示，南韓晶片產量月減11%，11月份半導體庫存也年增20%，高於10月的12.9%。尤其南韓生產居領先地位的全球記憶體晶片，自去年10月以來，庫存皆呈現兩位數成長，供過於求情況仍持續。

另根據南韓關稅廳發布數據，南韓12月前20天出口額較去年同期下滑8.8%；若以品項區分，南韓的經濟命脈、作為出口主力的半導體業出口年減24.3%至55.8億美元；從出口目的地來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口年減26.6%。