台中市沙鹿區一對6旬夫婦日前到某銀行欲匯款170萬元，由於提領金額過大，引起行員注意，但婦人僅稱友人欲借款項，並立即刪除手機訊息內容，員警可口婆心勸阻，最後一句「求你了」，夫妻倆才答應不再匯錢及提款積蓄。

沙鹿區6旬夫婦日前到某銀行欲匯款170萬元，行員察覺有異報警，清水警分局沙鹿所員警林皇璋、陳彥融到場後，查尋該婦人所提供帳號已遭多筆警示，林姓員警與婦人關懷詢問時，婦人表示於上個月遇見朋友，因缺錢而向她借款。

警方再度詢問友人相關細節並要求查看手機內容時，婦人即將手機對話內容刪除，並要求行員提領現金，警方耐心苦勸多時，最後一句「求你了」，夫妻倆人才答應不再匯錢及提款積蓄。

清水警分局長游永中得知後，親自前往銀行致贈禮品，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，並當場向在場洽公民眾宣導各式防詐騙手法，灌輸最新各項防詐觀念。

清水警分局分局長游永中表示：警方與金融機構、大賣場、超商平時均有保持聯繫警方亦常宣導最新防詐觀念，此次，又再發揮警民合作阻詐，請民眾持續對於警察同仁予以鼓勵及支持，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給予民眾優質居住生活環境。