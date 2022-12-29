一名男網友表示，在北市萬華買一份鮭魚炒飯，只見炒飯堆得跟小山，塞爆紙盒蓋不起來，滿滿的鮭魚肉塊，讓網友暴動喊，「這1盒可以抵2餐，太誇張了吧！跪求地址」，還有吃過的網友說，「上次去吃，滿好吃的」。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳3張照片指出，在北市萬華買一份浮誇系鮭魚炒飯100元，炒飯堆得跟小山塞爆紙盒便當，一份可以吃2至3個人，且鮭魚給的都是丁狀肉塊，他說，「雖然沒有特別好吃，就是吃個粗飽、吃到吐，但光是料給的這麼豪邁，也就不用太要求了」。

圖文曝光，一票網友驚呼，「這我可以吃到破產欸」、「這1盒可以抵2餐，且鮭魚給的好誇張」、「上次去吃排6小時，滿好吃的，但是排到嚇到了」、「這個份量小家庭可以一家人吃了」、「這我要分2天吃」、「感覺可以分2天早中晚吃」、「這家我看過新聞報導，超誇張的」、「這份量也太誇張了吧」、「看了好餓」。

留言中也有不少人敲碗求地址，「萬華居然有這樣的佛心店家，請附上地址」、「哪裡呀！拜託給答案」、「跪求地址，超喜歡鮭魚炒飯的」等。原PO買的鮭魚炒飯位在北市萬華東園街，是在巷內的路邊沒有任何招牌的攤商，超高CP值常有不少顧客排隊購買。