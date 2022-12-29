中國國家新聞出版署昨日發布12月中國國產網路遊戲審批信息，共84款中國國產遊戲獲批，同時也發布今年進口網路遊戲審批信息，共45款遊戲獲批。其中，網龍(3083)開發的《黃易群俠傳：重生》獲得審批，也是唯一一款來自台灣的研發遊戲取得版號，未來透過北京大千互娛科技在大陸營運。

中國遊戲版號暫緩發放近8個月後，今年4月重新發放，截至11月20日，今年累計發布版號共384個，最新一批是在昨天公布，國產遊戲包括網易的《巔峰極速》、中青寶的《邊境軍團》、西山居的《塵白禁區》等。今年進口網路遊戲45款獲批，包括《寶可夢大集結》(行動、遊戲機-Switch)、《雙點醫院》(用戶端)等遊戲在列，一起獲批的還有《三國志 戰棋版》、《冒險島：楓之傳說》等行動遊戲。

台灣只有網龍的《黃易群俠傳：重生》獲得審批，網龍《黃易群俠傳M》2020年暑期在台灣上市，這次由智冠大陸合作夥伴北京龍圖智庫科技出版，未來將由北京大千互娛科技在大陸營運，網龍可獲得分成收入。

另外一款《仙劍奇俠傳：新的開始》，由於2021年大宇資將中國地區《仙劍奇俠傳》IP出售給中手遊集團，這款遊戲跟大宇資無關，不過，未來如果上市營運狀況不錯，有進入台灣市場的機會，大宇資也有取得代理營運的可能。

網龍今天盤中一度重回50元關卡，漲幅最高來到8％，盤中維持近4％漲幅。