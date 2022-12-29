消息面：

1.美國疾病管制暨預防中心（CDC）稍早前宣布，考量中國疫情資訊欠缺且不透明，以及為了防範新型變種病毒入侵，自美東時間1月5日凌晨0時1分起，來自中港澳2歲以上的旅客，不分國籍或新冠疫苗接種情況，一律必須出示搭機前2日內的新冠陰性檢測證明。

2.美國沃頓商學院（Wharton School）教授Jeremy Siegel表示，如果聯準會宣布這場抗通膨之役已經完成，並承諾將全力推動經濟增長，則美股可望在明年上半年上漲20%。他預期聯準會將於明年底開始降息，基準利率將回落至介於2%~3%，並看好美國大型企業明年的獲利前景，稱生產力改善、企業邊際利潤提升，將帶動股價上揚。

3.美國西南航空（Southwest Airlines）周三再取消6成、相當於約2500個航班，周四也將取消6成航班，儘管冬季風暴已經緩解，其他大型航空公司也已陸續恢復正常運作。此前美國運輸部已下令對西南航空異常的砍班進行徹查。運輸部長Pete Buttigieg重申西南航空大量取消航班的情況令人難以接受，這絕非氣候因素，而是反映公司的系統失靈，管理層必須責任。

4.高盛執行長David Solomon在公司每年都會發送給員工的年終信函中表示未來幾周公布新一輪的裁員計畫。他表示公司計畫在明年1月中旬前再度削減人力，為即將迎來的逆風做好準備。彭博日前報導，消息人士透露高盛可能裁減高達8%的人力，約相當於4,000人。高盛發言人對此表示不予置評。高盛的裁員力道似乎比同業更重，分析師警告該華爾街巨頭今年調整後獲利恐大減44%。

5.The Information報導，消息人士透露，拼多多和滿幫集團等部分在美國上市的中國網路公司擬取消或暫緩在香港掛牌的計畫。拼多多與滿幫對此消息表示不予置評。消息來源表示，美國審計監管機構此前宣布將已能充分取得在美掛牌之中國企業的會計數據，並將數百家中概股除可能被迫下市的名單中移除，而這些逃過一劫的中概股普遍希望繼續留在美國上市，並打算取消或暫緩在香港掛牌的計畫。

6.美國石油協會（API）公布，上周原油庫存減少130萬桶，為連續第2個月下滑。上周汽油與餾分油庫存則分別增加51萬桶與38.8萬桶。美國能源情報署（EIA）周四將公布官方庫存數據，市場預期上周原油庫存減少152萬桶。

7.全美不動產經紀人協會（NAR）周三公布，美國11月簽約待過戶成屋銷售指數年減37.8%、月減4.0%，連續第六個月下滑。全美四個主要地區11月的成屋銷售均較去年同期和上月減少。這項指數被視為美國房市的領先指標，從簽約到正式交屋通常有1至2個月的時間差。

8.周三美國1月天然氣價格收跌10.9%，至每千立方英尺4.709美元，盤中一度跌至4.588美元，創下3月15日、俄羅斯剛入侵烏克蘭以來的新低價。12月以來，美國天然氣價格已大跌32.1%，料將是4個月以來第3個月下跌。不過今年以來，天然氣價格仍然上漲26.3%，在 2021年飆漲近47%後，料將連續第3年收高。

9.周三紐約期油收跌57美分或0.71%，報每桶78.96美元。布蘭特期油收跌1.07美元或1.27%，報每桶83.26美元。分析師表示，年底將至，市場交投冷清、交易量遽減，以及美股下跌與美元上揚，都令油價承壓。雖然中國快速放寬防疫政策，但經濟情勢不明，對油價不利。自12月以來，美國2月期油價格下跌2%，在這7個月當中，估將是第6個月收黑。布蘭特期油和1月汽油合約價也估將如此。

10.美國公債殖利率盤中由跌轉升，帶動美元上揚，周三尾盤美元指數漲0.202%，報104.42。美元兌日圓尾盤漲0.55%，報134.24日圓，盤中一度上揚0.67%，報134.4日圓，創下一周來新高。日本央行公布的會議紀要，重申該央行無意改變量化寬鬆（QE）政策。市場看好中國放寬防疫措施將帶動其經濟復甦，商品型貨幣強勢表態，澳元兌美元上漲0.22%，紐西蘭元漲0.65%。

11.獲利了結賣壓出籠，金價結束連漲兩天的升勢，周三紐約期金下跌7.3美元或0.4%，收在每盎司1815.8美元，盤中最低跌至1804.2美元。