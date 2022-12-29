由楚夢舒領軍六位女演員穿著爆乳短裙空姐服出席，象徵帶領臺灣的成人影視音產業落地歐美市場。（ModelTV提供）

台灣女優夏晴子、楚夢舒昨（28日）領軍，帶著六位女演員穿著爆乳短裙空姐服，出席ModelTV影音串流平台舉辦「 ModelTV 前進成人奧斯卡」行前記者會。談到拍攝經驗，夏晴子透露遇過多樣尺寸，有「暴龍級」也有過mini size。

夏晴子表示，能夠前往美國參展，是非常難得的機會，更難得的是以往大家看作見不得光的產業，如今能夠為國爭光，令人振奮不已。尤其史上第一次有臺籍導演入圍，這想必能令世人眼睛為之一亮。另外她也透露，ModelTV 未來將在美國有一系列的跨國拍攝企劃，希望屆時能夠不辱「麻豆淫水姬」的稱號，征服「洋腸」，也征服海內外粉絲的身與心。

團隊非常用心，趁這次美國之行，安排與當地男優聯名拍片，企盼會是職涯上又一筆難忘的演繹紀錄。夏晴子侃侃而談、有問必答，她分享曾遇過最驚人的男性尺寸，是她入行以來所及的罕見尺寸，根本是「暴龍級」，她表示這位天賦異稟的男士，是整港的台灣人，而且居然長達20公分、寬5公分，放眼國際也毫不遜色，夏晴子表示在拍攝的狀態下，沒有辦法很愉悅的全情投入，「因為要注意攝影機位，天氣、身體狀態都會影響到，跟平常男女恩愛不太一樣。」

此外，相對是否也遇過最袖珍的？她妙言是「在叢林中尋找」的mini size。但夏晴子維護對方男性自尊，有稍微演一下。她體諒每個人身體結構不同、也有許多因素會影響到生理反應，但當下她會盡力讓對方有好的印象。