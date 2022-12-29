民進黨九合一選舉慘敗後，要求內閣總辭的聲浪不斷，綠委高嘉瑜認為，接任行政院長最適合的人選為前副總統陳建仁或國安會秘書長顧立雄，但她也提到顧若出任該職，會有1缺點需要注意，而如是由陳出線，她也不覺得會對副總統賴清德挑戰2024總統大位造成影響，因為黨內對賴披綠袍出征已有共識。

高嘉瑜近日於網路節目《下班瀚你聊》接受資深媒體人黃暐瀚訪問時表示，行政院長必須要在各方面跟總統蔡英文配合，所以陳建仁和顧立雄都相當合適，其中顧先前曾擔任過金管會主委，對於各類業務都有熟悉度，但他在人和及態度過於強硬，可能會是出任閣揆的劣勢。

至於有傳言稱，陳建仁如擔任行政院長，可能會使得賴清德參選2024總統有變數，對此，高嘉瑜說明，陳其實一直想回到學術界，對於權位沒太大興趣，只是因為希望台灣和民進黨都能有好的發展，才會繼續留在政治圈，況且賴代表綠營出戰下屆總統一事，已是黨內共識，蔡英文近日也曾說過，賴是適合的接班人選。

另外，被問及未來會否想參選台北市長時，高嘉瑜笑說得看黨中央覺得適不適合，並非自己能決定，高還開玩笑指出，其實不排除任何選項，若可選總統她也願意。