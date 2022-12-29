全球經濟成長趨緩下，對電子零組件的需求急速降溫，也讓韓國半導體業者大幅放慢生產腳步。根據韓國29日官方數據，自11月算起當地晶片產量已連4個月下滑，年減率高達15%，減幅亦創2009年以來最高。

彭博社指出，韓國經濟成長正受到出口日漸減少，以及當地大幅升息的衝擊。中國大陸雖已大幅鬆綁抗議規定，但在感染率急增下，需求短期還是不若以往熱絡，讓仗賴出口造就經濟成長的韓國明年景氣堪慮。

不過，對過去一年多來頻頻調高利率的韓國央行來說，可能會對升息一事踩煞車，新的一年最多應該只會再升個一或兩碼。韓國利率上升速度很快，已從去年8月歷史新低0.5%，增至目前3.25%。

韓國統計局指出，當地晶片11月產量月減11%，同時間內，半導體庫存卻較一年前的同期大增20%，更勝於10月12.9%。彭博社指出，自去年10月以來，韓國晶片庫存量就已是雙位數在增加，代表全球記憶體產品供給過剩。

韓國財政部表示，晶片需求不佳有很多海內外不同的原因。不光是俄烏戰事、全球大幅緊縮政策以及新冠疫情等，像是韓國不久前才結束的大卡車司機罷工，甚至與梨泰院萬聖節的踩踏悲劇也都有相關聯性。