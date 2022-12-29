一名家住南部50歲姜姓男子，去年10月間見到住同社區的小五女童在超商購物，主動購買商品送她後，互相加LINE為好友，但他明知對方僅五年級，某日深夜將女童帶到摩鐵後，脫去女童衣物猥褻，還在抗拒下洗鴛鴦浴。事情曝光後，姜男竟大言不慚表示「想幫助犯錯少年」，還誣指對方仙人跳，法官審理後，認為姜男惡行重大，依強制猥褻罪判處4年2個月有期徒刑。

根據判決書，姜男在去年10月見到同社區的小5女童小美也在超商購物，主動購買商品贈與小美取得信任後，互相加入LINE通訊軟體，並邀約小美外出購物玩樂，當小美卸下心防後，某日竟在深夜邀小美前往汽車旅館按摩，一進入房間就對摸遍她全身猥褻，還在小美抗拒下，逼她一起進入浴缸泡澡。

事後姜男載女方返回住處，被女方父親發現，於是向居住於同社區之社工人員尋求協助，經社工詢問小美後才真相曝光，讓父親氣得立刻報警提告。

但是姜男辯稱：案發時他是帶著一名陳姓女子到汽車旅館，並非與小美一同前往，她是一位凌晨1點回社區時，又見小美在外徘徊，於是叫她上車詢問為何仍在外遊蕩，之後即將小美帶回樓上住處。但陳女卻打臉表示，她與姜男是下午去汽車旅館，案發當日時間已晚，她不太可能出門。

法官審理後認為，姜男為年逾50歲之成年人，為滿足一己私慾，透過購物、遊玩等手段誘使未滿14歲少女放鬆警戒，最終將她帶往汽車旅館，違反其意願而對之為猥褻行為，嚴重侵害A女性自主意願，造成女方身心受創。

法官更嚴斥，姜男犯後卸責否認犯行，還辯稱自身行為是「想幫助犯錯的青少年」、「長輩的行為」、「對小孩很好」，並將女方監護人要求賠償之舉惡意曲解為「仙人跳」，甚至要求與本案無關陳女為其證明案發當日行蹤，顯見毫無悔意，犯後態度至為惡劣，依強制猥褻罪判處4年2個月有期徒刑。