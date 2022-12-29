行政院會29日通過內政部「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，2005年後的役男，申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素2類，薪資、役期都比照義務役士兵；至於以宗教因素申請服替代役，役期則調整為1年2個月。

內政部表示，替代役為兵役的一種，因應全民國防兵力結構調整，與國防部長期以來，就役期調整、體位區分標準修正、訓練方式、內容等相關議題，一直保持密切聯繫，並已規畫完整配套措施，未來將賦增替代役輔助軍事勤務新使命，服役時應熟練戰時勤務。

內政部表示，配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，94年次以後的役男，申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素2類。另替代役也將比照常備役役男役期回復1年，調整薪資，以符合兵役公平；至於以宗教因素申請服替代役，役期則調整為1年2個月。

內政部指出，為達全民國防目標，規畫精進替代役訓練、服勤及擴大備役召訓人數與量能，未來替代役基礎訓練，除持續實施緊急救護（EMT1）、體適能等課程外，將增加打靶射擊訓練及全民防衛動員課程；役男服勤時，結合政府機關強化平戰轉換機能，平時協助機關勤務，戰時就地支援軍事勤務。

此外，為配合民防訓練，內政部說，將替代役備役役男依專長分為防災救護、治安維護、社會服務、公共服務等四大編組，納入民防體系整體運作，增強國土守備韌性。