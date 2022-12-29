美國警方表示，一名科羅拉多州男子涉嫌在加州犯下仇恨罪被捕；他在一間連鎖速食店裡，對兩名正在錄製TikTok吃播影片的亞裔男女發表種族主義和恐同言論。

美聯社報導，這起事件發生在12月24日，地點在舊金山灣區城市聖雷蒙（San Ramon）一間連鎖速食店In-N-Out Burger。在網路上流傳的畫面引起警察局長卡爾森（Denton Carlson）注意，他將影片放到社群媒體上，想查出影片中的受害者和嫌疑人身分。

聖雷蒙市警察局透過新聞稿表示：「受害人用餐期間，一名男性嫌疑人無緣無故接近他們，並發表種族主義及恐同言論，致使受害人擔心自身安危。」

在這支目前瀏覽次數累積近400萬的影片中，攝影鏡頭正對著兩名年輕男女，他們當時正在品嚐炸薯條和餐廳秘製的「飛行荷蘭人」（The Flying Dutchman）餐點。一名男子突然出聲，詢問他們是否一邊用餐一邊拍攝影片，接著發表恐同言論。

影片中可聽見一名男子問這對男女是日本人還是韓國人，兩人回答自己是韓國人後，這名男子便開始發表關於北韓領導人金正恩的言論，還問用餐的男性受害人是不是金正恩的男友。

此時女子出聲阻止同行男性繼續與這名男子搭話，男子於是威脅要在兩人臉上吐口水，並繼續發表種族主義和冒犯性言論。

影片PO在網路上後，警方聯繫這兩名受害人並開始追查此事，隨後於26日逮捕40歲男子庫拉（Jordan Douglas Krah）。

警方透過電子郵件表示，目前庫拉已交保。警方本週將會見檢察官，聲請對庫拉提出指控。

此前，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，亞裔民眾遭遇仇恨事件有增加趨勢，網路上也出現愈來愈多針對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的仇恨言論。