7年前在海巡署第一巡防區擔任上等兵的游仲霖，與曾共同服役的友人曹有智，向林姓業者佯稱可代為聯絡漁船接駁，並監看雷達不通報掩護走私大陸香菇，向林男詐取120萬元的「酬勞」，最高法院駁回上訴，依利用職務上之機會詐取財物罪將游、曹各判刑3年6月及2年6月確定。

游男與已退伍的曹男悉林男欲走私大陸香菇到台灣，他們於是向林男佯稱可掩護私運農產品進口，但需支付120萬元，林男交付金錢後，他們未依約定聯絡漁船前往接駁走私，林男索討已付的款項，檢方接獲檢舉展開調查後，將游男等人起訴。