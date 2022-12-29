蔡英文總統拍板義務役延長為1年，綠營紛紛指責前總統馬英九將役期縮短為4個月，不過，前民進黨立委林濁水還原當年推募兵制過程表示，前總統陳水扁一上台時就訂下逐次縮短役期，最後募兵制完成在蔡總統手裡。扁還想等到修憲廢國民服兵役義務後全募，「幸而修憲案被我在中常會反對掉亅。

林濁水指出，陳水扁以記憶好聞名，他記憶力不行。但是台灣採取募兵制對他衝擊太大，所以許多過程反而記得比扁清楚。

他說，陳水扁一上台就訂下逐次縮短役期，直到完成募兵為止的政策。扁卸任時役期正好縮到剩1年，並不表示扁的政策就到此為止。而是要下一任總統繼續下去，最後募兵制完成在蔡總統手裡。

林濁水表示，在募兵制政治正確的時代，整個過程他從頭到尾反對，而扁先是推動者，後來卸任後也都「記憶很好地」當支持者，不曾反對。扁任內還計劃先募徵併行，等到修憲廢國民服兵役義務後全募，「幸而修憲案被我在中常會反對掉」。

直到近年美國火大，恢復徵兵民調又居領先，他酸陳水扁突然記憶失靈，反過來駡馬英九把1年縮到4個月，並稱讚完成募兵制的蔡恢復徵兵一年。但事實上扁的募兵計劃早在2000國防白皮書中就寫得清清楚楚了。

林濁水也拿出當年陳水扁心腹羅文嘉引用的國防白皮書作為佐證，當時國民黨提名的總統候選人連戰主張義務役縮短為3個月，羅文嘉強調，民進黨主張「募兵制」，真正的募兵制沒有徵兵的問題，更不需要3個月的役期。待軍力整備完成後進行憲法兵役條文修正案，具體實質落實「募兵制」。他說，「且看當年羅文嘉怎樣引用扁的白皮書痛批連戰的」。