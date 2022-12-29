「最美雙胞胎」依依近日捲入宋逸民「藝起發光」教會風波，發5點聲明力挺教會後，便不再理會外界的紛紛擾擾，與佩佩飛往菲律賓長灘島好好度假，同行者還有同為辣媽的蔡逸帆，只見2姊妹與蔡逸帆長灘島3人解放穿火辣泳裝，曬出兇猛車頭燈與裸露美背，畫面超養眼。

佩佩在臉書表示「直飛只要2小時又45分鐘，比去墾丁還快！」並曬出辣照，依依、佩佩與蔡逸帆這組不科學辣媽團在沙灘，一登場就立刻引起注意，當地的律賓人路過更狂喊好性感，頓時讓他們超害羞。她們也把握美景，趁機錄製抖音，跟著節奏一邊跳舞，超兇上圍一邊晃動，畫面相當火辣。

佩佩更曬出享受各種長灘島當地熱帶水果椰子、芒果、山竺、榴槤⋯等，更去做了金環SPA 直呼：「師傅的手⋯⋯超厲害，點點到穴、穴穴到位！」，佩佩更曬出自己躺在SPA上裸背遮胸的辣照，而蔡逸帆同樣曬出不少泳裝沙灘美照，辣翻不少網友。