澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）29日表示，儘管一些國家採取措施，要求進行強制性新冠檢測，但澳方並未改變對來自中國旅客的入境規定。

艾班尼斯向澳洲廣播公司表示，政府會聽取衛生專家的適當建議，而目前旅行建議沒有變化，但政府會繼續監測新冠病毒在澳洲和世界各地的影響情況。

路透報導，自中國放寬防疫措施以來，美國、印度和日本等國家紛紛對來自中國的旅客實施限制。

報導指出，澳中兩國關係近期回暖。本月，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）成為自2019年以來，首位訪問中國的部長級官員。澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）也計畫於2023年初訪華。

當被問及是否計畫訪華時，艾班尼斯表示，他在11月於印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會上，與中國國家主席習近平進行了「非常積極」的會談，「是否會訪問中國，我們拭目以待」。