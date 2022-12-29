根據統計，國內每10人就有1人是腎結石患者，男性發生率高出女性2倍。腎結石發作會出現無預警的腰腹部劇痛，被形容疼痛感「和生產有得比」。泌尿科醫師表示，根據一份大規模研究，每天飲用咖啡的人比超過一周才喝咖啡的人，腎結石的發生風險降低26%，因此咖啡堪稱是腎臟的神隊友。

北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在其臉書粉專「泌密會客室」表示，日常生活中的咖啡因來源有咖啡、茶、可可或巧克力產品或能量飲料，咖啡因對於人體有多種生理上的刺激與，包含神經、心血管、腎臟和肌肉等，因此有增加情緒、精神、警覺、運動或認知等能力。

陳偉傑、羅詩修說明，美國成年人口每日咖啡因攝入量平均為186毫克，根據一篇大規模針對咖啡因攝入與尿路結石之關係的研究顯示，每天飲用咖啡的人比超過一周才喝咖啡的人，腎結石的發生風險降低26%。

兩人表示，喝咖啡除了增加水分攝取量增加，也有抑制腎小管吸收、增加腎絲球過濾率（GFR）而有利尿的效果；此外，咖啡可減少腎小管上皮細胞表面受草酸鈣晶體黏附，這都是有助於防止腎結石形成的保護因素。

但兩人也提醒，歐盟食品科學委員建議，成人每日攝取咖啡因不應超過300毫克，市售常見的中杯約360毫升的美式咖啡，平均含150毫克的咖啡因。此外，孕婦、孩童、心律不整、腸胃道疾病（如胃潰瘍）或易失眠者，須衡量自身健康，調降每日攝取的咖啡因量。

即使咖啡可預防腎結石的發生，陳偉傑、羅詩修提醒，為了降低腎結石的發生與幫助細小結石排出民眾每日攝水量仍要足夠，民眾每日的水分攝取量仍要足夠，且應以水為主，因為若只喝咖啡、未再補足水分，利尿結果下反而讓身體缺水，又可能因此引發腎結石。