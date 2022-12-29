為協助台東鳳梨釋迦及在地農產品進軍海外市場，台東縣長饒慶鈴率隊前往新加坡。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為協助台東鳳梨釋迦及在地農產品進軍海外市場，台東縣長饒慶鈴率隊前往新加坡。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為協助台東鳳梨釋迦及在地農產品進軍海外市場，台東縣長饒慶鈴率隊前往新加坡。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為協助台東鳳梨釋迦及在地農產品拓展海外市場，台東縣長饒慶鈴偕同新科議員、縣農會理事長楊招信率隊前往新加坡拜訪最大連鎖超市「NTUC」總採購唐亞炎以及知名連鎖通路「昇菘超市」總裁林福星，洽談農產通路合作機會外，並與新加坡餐飲業者「Hai Sushi」合作推廣台東當季的鳳梨釋迦及特色農產。

推廣農產品包含夏雪芒果凍飲、紅烏龍茶及台東咖啡等，介紹保存容易且食用方便的冷凍鳳梨釋迦切丁，為台東農產品尋求更多外銷管道，而與會通路商也對於台東的農產品質給予高度好評，期待未來能有更多的合作機會。

饒慶鈴表示，感謝合作單位駐新加坡代表梁國新大使與新加坡台商及電商台灣好農的努力促成，台東縣農漁產品具有地方特色、物產豐富且品質優異，最著名的就是台東釋迦，目前正是鳳梨釋迦的產季，邀請新加坡消費者與通路業者踴躍採購，尤其現在透過跨境電商就可以買得到台東的好產品。

而此次拜訪的新加坡最大連鎖超市「NTUC」占新加坡當地所有超市的62％，具有廣大的市占率，且已進口許多台灣的生鮮農產品，相信未來的合作能為台東農產帶來助益。也預計明年將在新加坡「Hai Sushi」推出冷凍鳳梨釋迦嘗鮮週活動，向新加坡消費者介紹台東的特色農產，拓展海外線上線下全通路市場。

一起出訪的台東縣議會新科議員，同時也是台東縣農會理事長楊招信則指出，感謝饒縣長支持及協助台東各項農產品產銷，除了日前與7-11合作促銷鳳梨釋迦外，此次並率隊到新加坡推廣鳳梨釋迦及台東特色農產品，台東縣各級農會將持續與國際市場接軌，推廣「台東味」的農特產品形象，與海外連鎖超市及電商平台合作，因應疫情後消費方式改變，未來的消費將布局全通路市場，與通路及貿易業者合作並借助海外夥伴力量，讓台東農產品的當季美味送到世界各地。