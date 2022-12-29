58歲何姓婦女近幾個月突然疲軟無力，連梳頭、刷牙都無力，體重2個月掉10公斤，一度以為是五十肩，或肝臟出問題，後來呼吸急促掛急診，經檢查才發現是免疫疾病多發性肌炎，這類疾病好發於中年女性，一旦影響到呼吸就危險，治療還要定期追蹤。

何女突然無力，先找骨科看診，並非五十肩；進一步抽血驗出肝功能異常，指數高達3、400，心想這下找到原因了，但服了藥都沒改善，越來越無力，呼吸也越來越急促，經經檢查才發現是免疫疾病多發性肌炎。

衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱表示，何女四肢無力在上臂和大腿處，很像罕見的多發性肌炎，進一步抽血檢查，其肌酸激酶（CPK）數值高達3200 IU／L（標準值24~150 IU／L），肝指數（GPT、GOT）都超過300U／L（標準值小於40 U／L），再經肌電圖確診為多發性肌炎。

衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱提醒多發性肌炎不可輕忽，要定期追蹤。（吳敏菁攝）

王仕凱表示，多發性肌炎的特點是對稱性的上下肢近端出現肌肉無力，何女不只是四肢近端肌肉受侵犯導致無力，呼吸系統的肌肉也受侵犯，以致呼吸急促，用類固醇及免疫抑制劑治療後，目前穩定恢復中。何女回診也向醫師表示，現在可以梳頭、輕鬆刷牙，疲累感也漸漸消失，不過，擔心會復發。

王仕凱表示，多發性肌炎為少見的自體免疫疾病多發性肌炎，原因不明，研判免疫系統有缺陷，好發於中年女性，常合併發惡性腫瘤，常見於鼻咽癌，此個案經會診後，排除合併癌症，讓何女鬆了一口氣。

王仕凱提醒，免疫系統缺陷，在病毒或細菌感染時，會引發抗體攻擊自己。一般認為，作息正常、紓解壓力，應能降低復發機率，最重要是定期追蹤，才能在合併癌症時早期發現治療。另有研究發現約5成的病人會因為肺臟受侵犯出現肺部纖維化，也要定期檢查。