各國文化大不同！一名嫁給台灣人、在台灣生活2年的韓國人妻孝恩分享，她發現台灣人超級喜歡說「不好意思」這4個字，而且說的頻率多到讓她覺得很納悶，因為她到最後已經完全不能理解台灣人在不好意思什麼。
來台灣生活2年的韓國人妻孝恩近日在節目《小明星大跟班》上分享，台灣人真的太有禮貌了，經常會把「不好意思」這4個字掛在嘴邊，使用的頻率多到讓她超級納悶，無法理解到底是哪裡不好意思了。
主持人吳宗憲聽了解釋說「就是禮多人不怪嘛！」而另一位主持人Sandy則回說，說台灣人太有禮貌，韓國人才有禮貌吧！有的時候甚至還會很誇張的鞠躬。引起現場的來賓討論不斷。
而台灣人的口頭禪「不好意思」，曾被英國廣播電台（BBC）報導過，台灣的「不好意思」在生活上各處都可以聽到，基本上可說是貫穿了整個文化，美國紐約市立大學布魯克林學院副教授張嘉如認為，這揭露了台灣隱藏的謙虛及羞怯的一面。而且這個「不好意思」的文化僅台灣有，在其他華語地區也不太聽到。
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