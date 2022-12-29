汐止區大同路二段公辦都更案今年初核定，因有未同意戶，經過多次協調，實施者今年7月申請市府代為拆除，但公部門與業者沒有放棄，持續溝通協調，最終在市府執行拆除前，雙方達成共識並撤回代拆申請，現況目前已拆除完成，預計2024年底前完工。

新北市都更處表示，本都更案今年1月13日核定，其後歷經3次私調未果，雙方進入市府的公調程序，在再行協調小組成員努力將雙方的意見不斷聚焦收斂，最終雙方取得共識，歡喜邁入下一階段。

新北市都更處指出，市府自2019年7月24日發布實施代拆辦法以來，執行「新店寶強段」與「板橋江子翠段」的代為拆除案件，兩案皆完備相關程序後，保障所有住戶換一個安全的家，不讓未同意戶成為都更案的阻礙。

今年11月23日修正代拆辦法，本次修法針對危險建物免除公、私調程序，直接提送都更大會報告準用建築法第81條程序強制拆除以加速危險建物拆除重建腳步，展現市府解決公共安全的決心。

都更處表示，本案為市府財政局公辦案件，基地面積4436平方公尺，更新前為3層約50年以上建築物共18戶，更新後預計興建2棟地上15層地下4層鋼筋混凝土造建築物共270戶。

新北公辦都更案件完成審議的已有8案，另外尚有4案正在審議中的案件，分別位於板橋、中和、永和及三重，希望透過市府公辦都更，可以帶動各地方都市更新的推動，讓新北市翻轉升級。