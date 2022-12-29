台北市北一女中每年12月12日舉行校慶，建國中學日前才傳出不少學生缺課參加，該校近日當選的新任班聯會正、副主席，首要政見正是欲將建中校慶補假日改成北一女校慶日。建中校長莊智鈞開玩笑說，此政見能解決學校多年困擾，但會違反北市教育局的補假規定，須再溝通。

每年12月7日是建中校慶日，校方通常為避免與上課日撞期，通常選在12月第1個星期六舉行，希望讓更多人一起共襄盛舉。北一女則不同，皆固定在每年12月12日辦校慶。

莊智鈞說，根據台北市教育局現行規定，校慶補假須在一周內完成，建中今年與明年校慶日期是12月3日、2日，等於是10日前必須讓學生補假，若選在北一女舉辦校慶的12日，會不符合規定。雖然班聯會新任主席政見立意佳，最終仍要與教育局溝通。

建國中學校長秘書鄧書華補充，教育局補假規定允許特例，只是在與其溝通之前，校方仍要先徵詢師長、學生意見並達成共識，才可能有下一步動作，畢竟學生政見僅是想法。

另針對先前傳出建中生會請假參加北一女校慶一事，莊智鈞表示，男校學生難免對女校有所憧憬，每年上課時數多，少上幾個小時影響並不大。不過，北一女校慶有許多教學成果展出，學生透過請假程序參加友校校慶，屬正常交流，他樂觀看待。