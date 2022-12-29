胡宇威（右起）、 莫允雯與鍾瑶3位偶像劇常客，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

丁寧(右起)、黃瀞怡及陸奕靜皆是金鐘獎金馬獎的女配角獎得主，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

《誰來演戲》以對談的方式，讓演員分享許多不為人知的心路歷程，播出後收到不少好評。延續這樣的概念，鏡電視再推出新節目《誰來演戲之圓桌對談》，邀請到第1季的來賓王琄擔任主持人。跨越舒適圈首次挑戰主持的王琄說：「你問我說挑戰怕不怕？怕！但要不要接受？要！反正製作人都不怕了，哈！」

《誰來演戲之圓桌對談》將於1月7日晚間10點30分播出，每集皆以不同主題邀請2至3位演員「圓桌對談」，王琄在節目中扮演穿針引線的角色，她認為由於大多數的觀眾只知道演員的演技讓人如癡如醉，卻很難有機會去認識一個演員的經歷，「通常他們都有些不為人知的歷練，才能呈現出好看的表演，節目就是讓演員有機會跟大家分享他們的另一面」。

因演出《俗女養成記》中的陳嘉玲媽媽而拿下金鐘獎最佳女配角的于子育，與同樣有國民媽媽之稱的林美秀、楊麗音同台，3人湊在一起笑聲不斷，還大爆演媽媽的福利是「我的兒子好帥、女兒好美，很有成就感」，于子育直呼「上節目根本是在開同學會」。

陸奕靜、黃瀞怡(小薰)、丁寧三位皆是金鐘獎或金馬獎的女配角獎得主，原以為三人會出現同場較勁的戲碼，怎知紛紛自爆悲慘故事！像黃瀞怡(小薰)就坦承，在第一次入圍金鐘獎之前，「曾有一整年，每一個禮拜都去試鏡，一整年都沒有上過，想說是不是該放棄演戲」。另外像是鍾瑶、莫允雯、胡宇威等偶像劇常客，光是三人湊在一起，畫面就十分賞心悅目。