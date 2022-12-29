台南學甲88槍槍擊案迄未破案，警政署長黃明昭昨天7度到台南召開專案會議，永康警分局28日下午在嘉義東石魚塭破獲改造槍枝兵工廠，查扣仿克拉克非制式手槍1支、4支半成品等大量零組件，南市警局長方仰寧強調，雖排除與88槍有關，但警方堅壁清野斬斷學甲槍擊案犯嫌洪政軍、孔祥志可能的奧援，讓逃犯無所遁形。

台南市警局長方仰寧(中)重申，查捕孔、洪兩嫌到案是全國警察的信念，絕無懸念。(曹婷婷攝)

永康警分局清查溯源1個多月，掌握41歲戴嫌長期遊走台南、嘉義海線魚塭工寮製造槍枝，近日確定戴嫌落腳東石鄉，申請搜索票報請檢察官指揮，昨下午查獲仿克拉克非制式手槍1支、4支半成品、子彈50顆及已貫通槍管28支、空子彈300顆及650公克k他命等，現正追查槍枝流向，另也逮捕23歲林嫌。

戴嫌多年前於雲林被查獲改造槍械，2017年遭通緝，林嫌則是妨害自由通緝犯。專案小組指出，戴嫌多年來落腳東石鄉從事養蚵，表面從事養蚵，實際卻涉嫌改造槍彈並販賣，由於戴嫌的魚塭與學甲槍擊案有地緣關係，警方一度懷疑可能與學甲槍擊案有關，但已排除，訊後依違反槍砲及毒品條例罪嫌移送地檢署偵辦。

永康警方破獲藏身魚塭的改造槍枝兵工廠。(曹婷婷攝)

專案小組28日率霹靂攻堅小組持搜索票，至戴嫌藏匿魚塭工寮實施攻堅，攻堅過程卻意外發生疑似因火藥粉塵與瓦斯爐引發的氣爆，警方現場一度也受到驚嚇，所幸氣爆當下，屋內都沒人也無人傷亡，消防人員獲報趕到現場，見到大陣仗警力，還以為發生警匪衝突。

外界都相當關注學甲槍擊案進度，方仰寧表示，台南市警局全面動員追捕洪政軍、孔祥志，警政署長黃明昭昨也7度南下召開專案會議，目前除了動員全國警察積極查捕外，因也懷疑2嫌逃亡海外，亦透過國外治安相關管道展開查捕，務必將兩名逃犯查捕到案。