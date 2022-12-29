九合一選舉落幕，檢方仍積極查察賄選，花蓮縣7名鄉鎮市民代表當選人本月初遭檢方提當選無效之訴後，今再添7人，包含無黨籍第三選區縣議員林源富、國民黨籍玉里鎮長龔文俊及卓溪鄉長田桂花等，迄今已有14位當選人遭提當選無效之訴，後續不排除還有下一波起訴名單。

花蓮檢警調今年選舉查獲超過30件賄選案件，目前已起訴30件，約52人；6件幽靈人口案中，起訴2件7人，緩起訴4件16人。

儘管選舉落幕，檢方仍積極偵辦賄選案件，依法追究賄選者刑事與民事責任，本月2日先對7名鄉鎮市民代表當選人，依法提起當選無效之訴，包含鳳林鎮第一選舉區鎮民代表詹清忠（國）、石明俊（國），光復鄉第一選舉區鄉民代表王武奇（國），萬榮鄉第二選舉區鄉民代表劉添順（無）、萬榮鄉第三選舉區鄉民代表江溫和（國）、古金榮（無）及鳳林鎮鳳仁里長許正燊（無）。

花蓮檢方今再對7名鄉鎮市民代表、村長、縣議員及鄉鎮長等當選人，依法提起當選無效之訴，包含卓溪鄉第二選舉區鄉民代表張永華（無）、第三選舉區縣議員林源富（無）、卓溪鄉長田桂花（國）、萬榮鄉明利村長謝忠義（無）、瑞穗鄉鶴岡村長羅峰（無）、富里鄉吳江村葉見喨（無）及玉里鎮龔文俊（國）等。

花蓮地檢署表示，依《公職人員選舉罷免法》第120條第1項之規定，對當選人有同法第99條第1項投票行賄、刑法第146條妨害投票之行為者，上波已對7人向花蓮地院提起第一波當選無效之訴，今再對7人提起第二波當選無效之訴，後續不排除還有下一波起訴名單。

龔文俊在玉里開設養豬場近30年，選前涉嫌送給部落豬肉、酒水尋求選民支持，對於自己遭檢方提起當選無效之訴，他暫不回應；林姓縣議員則因父親選前2天，發送選區選民1000元，請求支持自己的孩子，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌，今遭提當選無效，對此，林喊冤「不知檢方為何要這樣做」，不過會請教律師配合相關司法程序。

另，田桂花、謝忠義及葉見喨等3人，經檢方選後查賄，發現他們均涉嫌將親友戶籍虛偽遷到選區內，涉犯幽靈人口案。