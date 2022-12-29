台北市北一女中每年12月12日舉行校慶，不遠的建國中學，日前傳出不少學生在12日當天缺課，跑去參加北一女校慶。建中最近選出班聯會正、副主席，首要政見就是把校慶補假日改成12月12日，「才能去見小綠綠」。建中校長莊智鈞開玩笑表示，這項政見確實能解決學校多年來的困擾，不過會違反北市教育局規定，須再溝通。

建中校慶是每年12月7日，校方為避免與上課日撞期，通常會選在12月第1個星期六，讓更多人共襄盛舉。北一女則不同，不論平日或假日，都是12月12日。

莊智鈞指出，根據教育局現行規定，校慶補假得在一周內完成，建中明年校慶日為12月2日，等於9日前補假，要是選在北一女校慶當天的12日，就不符合規定了，「雖然班聯會立意佳，還是要和教育局溝通」。

莊智鈞認為，男校學生難免對女校有所憧憬，每年上課時數多，少上幾個小時影響不大。北一女校慶有許多教學成果展出，學生透過請假程序參加友校校慶，他樂觀其成。

建中校長秘書鄧書華補充，教育局補假規定允許特例，只是在溝通前，校方要先徵詢師長、學生意見並達成共識，才能有下一步動作。