基隆市議員施偉政（圖右）邀請基隆市長謝國樑（圖左）搭乘最後一班由大慶大城發車的國道客運1813，聽取中山區通勤族的想法。（張志康攝）

基隆市長謝國樑29日上午邀請立法委員蔡適應，就共同推動台鐵直達車的議題會談，雙方會談後，蔡適應趕著立院開會先行離去未受訪。謝國樑表示，他與蔡適應就台鐵直達車的議題溝通，也獲蔡適應允諾協助。後續謝國樑也將陸續拜會國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，尋求立委的支持。

謝國樑表示，他早在10年前擔任立法委員時，便曾爭取過台鐵直達車，他指出希望爭取在上午8時左右，能夠有一班由基隆開往南港的直達車，行車時間約莫在23分鐘左右，讓基隆市區的通勤族能夠快速、安全地往返北基之間。謝國樑也要求交通處長王圳宏擔任與台鐵及各相關單位聯繫的窗口。

謝國樑說，這班市府規畫中的直達台鐵專列，是「上班專車」的概念，若能成功爭取，則市區的通勤族便可以快速到台鐵南港站，再進行後續轉乘。他相信對於每天要往返北基之間的通勤族來說，會有具體的助益。

除與蔡適應會談溝通外，謝國樑表示，他下周也會拜會國民黨立院黨團，並請副市長邱佩琳協助聯繫民眾黨立院黨團，約定拜會時間，希望能夠成功推動台鐵直達車的構想。

蔡適應在與謝國樑會面後，表示他趕著赴立法院開會，未受訪便先行離去。蔡適應服務處主任林明智表示，蔡適應會與基隆市府配合，為地方建設一起努力、一起往前走。

另外，基隆市議員施偉政則是向謝國樑表示，國光客運由大慶大城發車的1813，將於30日開出最後一班車，日前謝曾搭乘國道客運9026，聽取通勤民眾的想法，他希望謝國樑能夠搭乘該班次，也聽聽中山區通勤民眾的想法。