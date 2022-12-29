海德社區29日在諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽季軍戰，與熊快樂龍隊戰到延長賽第7局，靠著陳永衽再見安打以5比4驚險勝出，寫下隊史最佳成績。

這場比賽是海德社區在本屆諸羅山盃第3場延長賽，首局海德先發手陳永衽因隊友失誤先掉2分，5局上又掉1分非責失，海德則是在4局下先追回1分，5局下靠著林睦錞內野安打追平比數，正規6局打完雙方3比3平手，也讓比賽進入延長賽突破僵局制。

7局上海德第2任投手張品絡續投，他先讓林芷安敲出雙殺打、失1分，再三振掉黃翊庭，下半局海德先靠三壘手失誤追平，陳永衽敲出中外野再見安打，辛苦奪下季軍。

教練江承洋表示，拿下隊史在諸羅山盃最佳的季軍感到很滿意，因為過去球隊比較少參與完整規則的比賽，這次比賽看得出小球員會互相溝通，把教練交代的事情做好，「小朋友在經過3場PK抗壓性越來越好，對比賽也更有心得，不過還是有些小細節可以做的更好，回去後也會持續提醒他們。」

扮演致勝英雄的陳永衽先擔任季軍戰先發投手，他主投5局僅被敲3安，投出4次三振，失3分皆非責失，有趣的是，海德這次比賽3次打到延長賽先發投手都是陳永衽，前2場分別是對高雄中正、金龍勇士，他都投滿6局，可說是海德「PK王」，3場比賽勝投也都由張品絡拿到。

4年級的陳永衽從1年級開始加入球隊，最喜歡中信兄弟許基宏，原因是兩人同樣都是守一壘，「他接球也很帥氣。」但相較於打擊自己更喜歡當投手，「因為三振對手很開心。今天先發也不會緊張，反而是最後一局上場打擊比較緊張，心臟快爆出來了。」

能夠敲出再見安打陳永衽直呼開心，「2好球後想說一定要打到，想辦法冷靜、深呼吸，很開心可以打出去。」