紅襪傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz），2019年在多明尼加一間酒吧遭到槍擊，如今判決結果已經出爐，多明尼加法院依照組織犯罪、使用非法槍枝、殺人未遂及共犯罪，多達10人遭到定罪，關於該判決的更多細節將在明年公布。

退休後的歐提茲時常返回故鄉多明尼加，不過卻因此讓歹徒給盯上，當時歐提茲遭到兇手伏擊，被近距離朝著背部開槍，歐提茲隨後被緊急送往醫院，切出了膽囊以及部分腸道才成功保命，隨後又因併發症轉往美國動刀，經過治療後順利康復。

歐提茲以個人名義聘請的調查員表示，一名毒販因為嫉妒老爹的名氣及錢財才痛下殺手，不過卻與多明尼加執法部門的調查結果相互矛盾，當局認為殺手的目標是歐提茲的表弟費南德茲（Sixto David Fernandez），當時2人坐在同張桌子上，兇手把他們給搞混了。

被判處有罪的10人中，行兇的槍手克魯茲與另1人被判處30年監禁，其他8人則被判處5至20年不等的刑期，而3名列為被告的嫌疑人則因證據不足被釋放，其中包括被指控策畫這起謀殺案的瓦茲奎茲（Victor Hugo Gomez Vasquez）。

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