大陸疫情延燒，退燒藥現搶購潮。有媒體報導，民眾至藥局採購600盒普拿疼，結果藥師稱普拿疼全被台商包了，如想購買，1盒要價1500元。事件曝光後，該藥師昨拒絕道歉；今發出聲明，說自己是想讓消費者知難而退，同時致上萬分歉意。藥師公會已將該藥師移送公平交易委員會，另移送藥師懲戒委員會，最重恐廢除藥師執照。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，事件發生後，他第一時間要求台北市藥師公會了解來龍去脈。藥師公會拜訪當事人，對方一再強調沒這麼做，「是記者誤會」。黃金舜進一步表示，他要求法務和藥師聯絡，也告知對話會全程錄音，並做成書面、要求簽名，但對方仍欺騙全聯會，才會造成副發言人王明媛以為記者誤會了。

藥師公會今召開緊急常務會議，採記名投票，因記者錄音檔事實明確，所有常務要求當事人移送公平交易委員會，並持續蒐集相關佐證，移送藥師懲戒委員會，懲處最重將廢除藥師執照。

黃金舜說，過去未曾發生過類似情況，就算有也不至於像這次這麼離譜。對於藥師今早的道歉，黃認為這是藥師事後辯解，其實只要說沒有普拿疼，一句話簡單明瞭，不需要繞半圈，甚至造成民眾不安。

「普拿疼缺貨不是這1、2個星期的事」，黃金舜說，今年5、6月疫情正嚴峻時，普拿疼就開始缺貨了。藥師公會3年來配合政府、民眾，全心投入防疫工作，也要求第一線社區藥局要以合理價格販售，未來若再有類似事件，藥師公會絕不偏頗，一定會嚴厲處分。