晶圓代工龍頭台積電(2330)董事長劉德音表示將持續投資深耕台灣，除了晶圓十八廠第八期上梁、美國第二期建設同步展開，並預告研發中心將在明年第二季於竹科正式開幕，預計進駐8000位台積電研發人員。2奈米廠將落腳新竹及台中科技園區，均按計畫持續進行中。

台積電南科園區總投資金額達1.86兆元，劉德音指出，共創造超過1.13萬個直接高科技工作機會、超過2.35萬營建工作機會。而台積電招募員工也帶來6.7倍的額外就業效果，這些員工能為社會帶來約7.5萬個新工作機會。

劉德音表示，台積電南科園區所有廠房均是按美國LEED標準興建認證的綠建築，並有來自南科再生水廠的水資源共應，將逐步達成全公司2030年再生水替代率達60％目標。目前使用20％以上的再生能源，將逐步在2050年前達成全數使用再生能源及淨零排放目標。

劉德音指出，台積電除了持續在台灣擴產，美國第二期工廠建設也同步展開，主要為加強與客戶信任，也更增加台積電未來成長動能。他表示，3奈米製程量產後每年帶來的營收都會高於5奈米同期，據統計將在量產5年內，締造1.5兆美元的終端產品價值。

劉德音也預告，台積電研發中心將在明年第二季於竹科正式開幕，預計進駐8000位台積電研發人員。目前正在準備的2奈米廠，將落腳新竹及台中科技園區，共有6期工程，均按計畫持續進行中。

劉德音表示，台積電將繼續保持技術領先，同時將深耕台灣、持續投資，並與環境共榮。3奈米的順利開發，是幾十年來與在地共同成長的供應鏈合作成果，也代表台積電在台灣發展先進技術及擴充先進產能的具體作為，為世界半導體產業下一個成長高峰做準備。

展望未來，劉德音認為，未來十年將是半導體產業在整體電子產業價值鏈中快速成長的時代，台灣必定在世界經濟發展中扮演更加關鍵的角色。台積電將不斷強化客戶服務，並加速公司與半導體研發。