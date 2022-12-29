伊雲谷(6689)召開董事會通過取得雲動力資訊80％股權，未來雲動力將成為伊雲谷百分之百子公司。伊雲谷將整合雲動力的Google Cloud技術量能，加速推進多雲布局，進一步擴大整合四大公有雲（AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud），以多雲服務為基礎，加乘雲端託管、資安、減碳、大數據分析等雲端應用服務，加速開拓海內外企業客戶。

伊雲谷今年7月與雲動力達成策略結盟，啟動「雙邊全產品及技術服務交互代理」，藉此將Google Could納入雲端事業版圖。11月透過參與雲動力增資取得雲動力20％股權，進一步提升Google Cloud在台服務能量。

而為加速滿足市場多雲需求，伊雲谷董事會通過取得雲動力80％股權，預計2023年1月完成股權轉換，屆時雲動力將成為伊雲谷百分之百投資子公司。雙強聯手，結合伊雲谷多年雲端託管經驗，及雲動力Google Cloud Platform（GCP）菁英技術團隊，整合一站式多雲解決方案，助攻企業客戶加快數位轉型進程。