隨著中國大陸新冠疫情政策大轉向，中國大陸政府正將關注點重新放回經濟增長。為了減少感染者激增對中國大陸經濟的打擊，在一些城市，新冠病毒陽性的工人被告知可以回到工作崗位，外國在華商會認為，此舉可能造成疫情加速傳播，增加復工復產難度。

報導稱，中國大陸的工業生產正在進一步收縮，因為與新冠有關的嚴格限制擾亂了工廠活動和供應鏈。據中國國家統計局周二（12月27日）公佈的數據，1至11月全國規模以上工業企業利潤總額同比下降3.6％，至7.7兆元人民幣（約合1.11兆美元）。

雖然中國大陸在12月初放棄了一些嚴格的疫情限制措施，並在本周一（12月26日）宣布將在明年1月8日恢復對外通關，但國內生產力的恢復正面臨壓力。中國大陸大部分人口被感染或面臨感染新冠病毒的風險，在恢復期間難以工作。據路透上周的一項調查，中國大陸的商業信心已降至2013年1月以來的最低水平。

在本月中旬結束的中央經濟工作會議上，中國最高領導人在一份聲明中承諾加大政策調整力度，支持放緩的經濟，並表示穩定經濟增長是2023年的首要任務。隨著中央政策的大轉向，地方政府的重點正在從遏制病毒回到經濟增長。

為了最大程度推動復工復產，北京、浙江、重慶、安徽和貴陽等地近期均表示，允許新冠感染無症狀或症狀較輕的患者重返工作崗位，以保持經濟運行。

疫情大爆發已經造成醫療、物流和超市等行業的基層工作者出現短缺。中國大陸的科技中心城市杭州市上周發布通知，倡議有閒暇的市民參與外賣配送。

上述政策反映出中國大陸官員在試圖振興經濟時面臨的困難。今年前三個季，中國大陸的經濟增長僅為3％，基本上不可能達到5.5％的年度增長目標。

報導引述牛津經濟研究院的中國大陸經濟學家羅路易(Louise Loo)分析，有序的重新開放能對國內生產總值（GDP）產生0.8個百分點的提振，這比我們在其他東亞經濟體的重新開放經歷中看到的提振要小，因為中國大陸消費者相對缺乏被壓抑的需求。

羅路易示警，「無序的重新開放，即過快、過早地放鬆，將對提振前景構成下行風險」。

中國大陸官方從「清零」到與病毒共存的突然轉變對製造業造成了嚴峻挑戰。相比大部分白領工作可以居家辦公，工人必須前往工廠才能完成製造和組裝。

根據財新中國大陸製造業採購經理指數（PMI），由於疫情及防控措施導致工廠無法滿負荷運轉，11月中國大陸製造業景氣度繼續處於收縮區間，中國大陸製造業活動已經連續4個月萎縮。

一些工廠正在採用「閉環」的生產系統，即工人吃住都在工廠，最大限度減少工人外出感染新冠的可能性。一些工廠在新冠爆發和封鎖時期就是採取這種方式來維持生產線的運行。

有的工廠試圖延長輪班時間，以彌補工人請假造成的生產損失。彭博上周報導稱，在太多工人因感染新冠請假後，德國汽車製造商大眾（福斯）公司要求其位於廣東佛山工廠的工人每班工作11小時進行兩班輪換。

還有一些工廠徹底放開了控制，允許感染新冠的工人繼續上班。據《華爾街日報》援引工作人員報導稱，特斯拉上海工廠已經不再強制要求數千名工人進行新冠測試，而是工人自願測試報告陽性結果。

中國大陸媒體週三報導稱，富士康鄭州工廠的一些裝配線工人在感染新冠後普遍繼續工作。由於疫情疊加春節，很多工人在近期離職，而為了讓更多員工留下，富士康發佈了全勤獎和留任獎金，並為感染者準備了隔離宿舍。

報導引述一名富士康工人稱，「沒請過假，上半夜發燒，下半夜在生產線領藥」，另一位在上海昌碩電子廠生產線工作的工人表示，線長口袋揣著布洛芬（解熱鎮痛藥），誰不舒服給誰吃。

中國大陸國有企業也在放棄封閉式操作，恢復全面生產。北京《新京報》周二報導稱，從12月19日起，北京全面推進復工復產，目前42家市屬國有企業已經率先復工。

然而，這種推動經濟增長的做法是有代價的，讓陽性的工人繼續上班有進一步傳播病毒的風險。繼本月初放開新冠限制以來，中國大陸各地的新冠病例呈爆發趨勢，藥品普遍短缺，醫療系統已經不堪重負。

根據分析公司Airfinity的數據，中國大陸目前可能每天有多達100萬的新冠感染和5000例新冠死亡。而且情況可能會變得更加糟糕。Airfinity稱，到明年3月，每天的病例數可能達到420萬。

另一份由澳門大學和哈佛大學醫學院的研究顯示，由於中國大陸未能為民眾與新冠病毒共存做好準備，包括提高疫苗接種率和確保藥品供應，未來6個月可能有多達150萬人死於新冠，而這個數字原本可以降至20萬以下。

一些在華外企雖然贊同中國大陸重新開放的方向，但對如今的混亂局面及其導致的商業前景不確定性感到擔憂。

代表200多家在華經營美國企業的遊說組織「美中貿易全國委員會」(The US-China Business Council)表示，我們的成員的首要任務是他們的員工及其家人的健康和福祉。在一段時間內，員工的缺勤將暫時影響生產力。

中國大陸歐盟商會(The EU Chamber of Commerce in China)在一份聲明中表示，鑒於中國大陸新冠政策變化的速度，到目前為止，成員們幾乎沒有時間對中國大陸應對該大流行病的新方法作出反應。現在，成員們在病例增加的情況下，仍計畫繼續其一般業務，但這不是一項容易的任務。