新竹市長高虹安先前表示會盡速兌現「0到6歲市府養」政見，但民進黨新竹市議員29日開記者會，雖然樂見此政見的推行，但根據相關要點，若地方政府擴大補貼，恐怕無法獲中央補貼，質疑高虹安要如何籌措龐大的財源？

高虹安在選舉期間提出「0到6歲市府養」政見，上任後也表示會邀集相關局處針對該政見的補助、政策規畫，盡快分階段上路。然而民進黨市議員曾資程、劉彥伶與前市議員李妍慧29日開記者會，質疑育兒津貼補助加碼財源到底要從哪來？

劉彥伶指出，高虹安先前在競選時提出，0到6歲育兒津貼每月要增加1000元至6000元，她認為這是好事，新竹的父母也都很期待，但目前市府執行0到6歲國家養，主要財源來自衛福部社家署及教育部。

劉彥伶說，法源依據是「育兒津貼申領作業要點」，但在第9點第2項中有規定，直轄市、縣市政府不得就第4點發放金額額外提供同性質之給付，如違反社家署自次年度起調降補助經費，直轄市、縣市政府應自籌財源負擔所需經費。

李妍慧指出，中央政府為了財政紀律，避免各縣市政府各自開政策支票不停加碼，因此有這條但書，若要擴大補貼範圍，就無法獲得中央補貼經費。簡言之，高市長若要增加育兒津貼補貼，需要籌措的不僅是加碼的部分，而是全額經費。

曾資程也說，市長喊出育兒津貼加碼到6歲，每月加碼1000元，以新竹市0到6歲3萬6000名幼兒人數估算，每年新竹市政府需要自籌4.32億元，若來自中央的補助被調降或全刪，新竹市光是育兒津貼預算最高可能高達25.92億元，已超過新竹市1年總預算的1／10。

曾資程也質疑，財政來源不外乎舉債，要不就是排擠其他施政預算，要不就是成立公基金，向各界募款，但此作法有適法性問題，且財政來源不穩定，很難成為長期政策推動基礎。高市長對外曾說，此政策要看議員對政策支持與否，但事實上政見是高虹安提出的，之後「不要做不到，就甩鍋議員不支持、推給中央卡妳」。

針對民進黨質疑0到6歲市府養政見，到底是市府養還是國家養？高虹安29日上午受訪時表示，相信此政見的精神上面向相當多元，包含凍卵、生育補助等，第一時間也責成社會處、衛生局等單位試算預算，並擬定未來如何推行。

高虹安說，相信這項政見立意引發市民正面討論，盼透過地方攜手中央合作，提升國家最重要的生育率、競爭力。至於其他政策施行相關細節，教育處昨已回覆試算，今也會跟社會處討論，待確定盤點完政策及施行進度後，會盡快向外界報告。