再過2天即將進入2023年，很多人在乎明年的運勢到底如何呢？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享12星座運勢，其中雙魚座在財運上終於得到翻身，過去欠下的款項終於能一一還清，並且讓錢財越積越多，甚至在事業上順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，要好好把握。

▍牡羊座

2023上半年木星在牡羊座的命宮照拂，暗中肆虐的小人將會全部退散，財運也終於回歸正軌，接下來都能陸續有錢財進帳，愛情上則會遇到一個合胃口的對象，並完全按照理想條件，並有種錯過可惜的危機感，很快就會進入熱戀，彼此契合的就好像上輩子就在一起過一樣，只要好好把握，未來必定能走大運，且至少三年不是問題。

▍金牛座

2023上半年幸運之星木星在金牛座的玄秘宮照拂，最明顯的就是小人終於退散，讓你感到人生一片神清氣爽，而下半年木星則進入命宮守護，讓幸運更加倍，有任何想做的事、或重大規劃，都可著重在下半年執行，將會更加順風順水，幸運越到年底越加倍的一年。

▍雙子座

2023年木星在雙子座的福德宮拱照，代表木星的幸運能量將能得到最大發揮，雙子座可說是處處逢貴人，不管在愛情、財運、事業上，都將有貴人前來幫忙，當遇到困難，貴人幫忙解決，而正在進行的規劃，貴人都能幫助你更加事半功倍，另外福德宮也有希望的含義，木星落入此宮，代表2023上半年雙子座將能有心想事成、意外驚喜的好運。

▍巨蟹座

2023年木星進入巨蟹座的事業宮後，讓工作運勢由黑翻紅，事業將會如火如荼的展開，加上穩紮穩打的賺錢工作模式，不只令事業更加成功，甚至年初就會有升職加薪的好消息到來，不管是升官、加薪，或是創業、轉職等，任何有關事業的發展，都能順心如意。

▍獅子座

一直都想闖出一番天地的獅子座，從來都沒有停止過自己的腳步，只因過去的陰差陽錯，令你遲遲無法實現夢想，而2023上半年就是獅子座東山再起的一年，有吉星木星及金星加持的好運，加上自身不斷精進自我的能力，從年初開始就能迅速蓬勃發展，等到年中、或年尾時回頭看，會發現人生往前跨了好大一步，令未來都輕鬆了不少，享福的時間都大為提前了。

▍處女座

2023年處女座的好運幾乎都點亮在財運上了，特別是偏財運，上半年走的是貴人贈財的好運，木星指引一路向錢，讓你走到哪都能享有貴人幫助，加上2023年與伴侶都走旺夫、妻運，與另一半都能在彼此的照顧扶持下，事業越做越順、生活越過越好。

▍天秤座

2023上半年幸運之星木星在婚姻宮拱照，天秤座的愛情運終於是苦盡甘來，如想要結婚、想要感情定下來都非常有機會，特別是到了適婚年齡的他們，很快就能迅速熱戀、閃婚，有伴者也會在2023上半年步入結婚禮堂，加上雙方家長對你們的全力支持，不只是婚嫁年，甚至婚後的錢財、事業也能大有發展。

▍天蠍座

心思細膩、追求完美的天蠍座，2023上半年可以說是小確幸的一年，守護星火星在資源宮作用，令生活上順遂不少，只要想做的事，都可以順利進行，也許受星象影響，偶爾會略為下滑，但很快就能再重新獲得好運，這種雖不是天降大餡餅、而是分散掉落的小幸運，反而更加踏實，甚至身邊的人都能一同享福，感到幸福又甜蜜。

▍射手座

木星2023上半年在射手座的愛情宮照拂，無論單身、有伴都能享有浪漫美妙的愛情，特別是單身、或想懷孕生子的射手座會將如願以償，另外木星落在此宮也像徵偏財好運，在上半年動不動就能中獎、撿到錢、或獲得零花錢，特別是投資方面更是大好，因此若對投資理財有興趣，不妨可以試試，因為財神就站在身邊。

▍摩羯座

過去摩羯座日子過的碌碌無為，感覺都不知道人生的意義在哪，幸好2023上半年木星在田宅宮，讓你充滿安全感，谷底翻身的機會就在這一年，且年初開始，周遭的環境丶感情丶人際都會趨於穩定，那種漂泊不定丶徬徨的感覺全部消失，拿回自己人生的主導權，生活一步步走向正軌，讓真正走向人定勝天，這種好運才是內心最渴求的。

▍水瓶座

過去以來，水瓶座真的是越來越懂得財富有多重要了，2023上半年可以說是卯足全力拼命存錢，各種開源、賺錢的方法也都會想要嘗試，也能順利賺取滿口袋的鈔票，另外水瓶座的學習運也非常不錯，若有考慮學些專業技能、語言的話，一定要把握2023上半年，也許能藉此闖出不一樣的人生。

▍雙魚座

2023年木星進入的財帛宮，雙魚座的財運終於一飛沖天、得到翻身，過去口袋空空的窘境退去，欠下的款項一一還清，讓錢財越積越多，加上木星加持，讓原本就愛賺錢的他們更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演了，雙魚座在2023年是受到財神爺眷顧的一年。