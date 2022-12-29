龍邦拿泰山股票質押借錢，再搶經營，立委郭國文要求金管會管理。金管會主委黃天牧29日表示，這是一般質押業務，銀行都是依既定程序去作，但若委員認為有些顧慮 ，承諾金管會將會去了解，對於銀行借款恐助長惡意併購，黃天牧回應：「若不符合社會期待，要特別關注」。

泰山經營權之爭如同連續劇每天都有不同劇情變化，11月財委會立委已要求財政部及公股行庫不得介入泰山經營權之爭，兆豐銀及彰化銀行都承諾會強化核貸用途檢視。

郭國文表示，龍邦利用泰山股票質押取得資金，再去取得泰山的經營權，其中如元大銀、聯邦銀、遠東銀、板信商銀、台中商銀、上海商銀等都有借款，是不是應在制度上強化，檢視銀行貸後管理是否不彰，用銀行資金助長惡意併購，「搬銀行的錢去併購別人的公司？」

黃天牧強調，這是銀行的一般質借業務，但若委員有顧慮，金管會將會去了解情況，因為這是市場實務運作，但若不符合社會期待，金管會將特別去關注。即可能會了解銀行授信在此案中扮演的角色，是否有作好核貸等工作。