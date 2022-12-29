位於花蓮光復鄉的太巴塱國小的交通也常常讓學校棒球隊的小朋友一波三折，校內雖有一輛得利卡校車，但受限於教育部規定校車僅能作為偏鄉地區學童就學使用，只要遇上棒球比賽，棒球隊還是得透過公車、火車接駁才能到外縣市出賽，十分辛苦。中華汽車（2204）長期投入偏鄉少棒發展，看見棒球隊交通不便的需求，透過「幸福守護計畫」捐贈12號車到太巴塱國小，未來將以交通資源協助球隊朝著夢想起飛，讓孩子專心打球，無後顧之憂。

太巴塱國小一直是台灣職棒搖籃，過去曾培育出陳義信、王光輝等棒球好手，近年面臨少子化衝擊，學童不到百人的太巴塱目前只有16位孩子參加棒球隊。花蓮光復鄉以農業為生，因人口外移，棒球隊裡有一半的孩子都是隔代教養，校長劉從義表示，學生參加棒球隊採自願制，需要家長同意，但很多家長覺得打棒球沒有前途，不願讓孩子打球，導致球隊人數逐年下降，棒球隊主攻軟式棒球也是因為球員人數不多，難有整批訓練成熟的小六生，無法跟西部學校匹敵所致。面對每年球員不想打球「自動請辭」的招生壓力，球隊只能跨學區或向低年級扎根，才能滿足球員人數的要求。相信未來透過中華汽車幸福12號的加入，除了對跨區招生有很大的幫助外，對於縣內代表隊（結合光復國小、瑞穗國小少棒隊）的培育訓練、移地訓練都更加方便。

中華汽車守護偏鄉棒球發展，藉由「幸福守護計畫」已捐贈2號車至台東豐田國小少棒隊、8號車至台東紅葉國小少棒隊，加上即將前進花蓮太巴塱國小少棒隊的12號車，不僅串起花東地區交通網絡，有效解決偏鄉車輛資源不足的問題，更能擴大中華汽車對於棒球運動的關注與支持，為國球發展盡一份心力。