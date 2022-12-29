蔡英文總統拍板義務役役期延長至1年，並2024年正式上路，引發許多討論，但役男逃避徵兵有相關刑責。張姓男子2017年出國唸書，但完成學業後，在美國工作拒回台，台北地方法院依妨害役男徵兵處理罪判刑3月，可易科罰金， 可上訴。

根據《妨害兵役治罪條例》第3條第7款，役齡男子意圖避免徵兵處理，核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理者，處5年以下有期徒刑。

28歲的張姓男子在2017年5月30日出境國外就學，屆役齡後，台北市大安區公所2020年10月21日函文催告他返國履行兵役義務，並排定張男應於2022年1月28日至北市立萬芳醫院接受役男徵兵檢查，徵兵檢查通知書也公示送達程序張貼於大安區公所公布欄，並由張男家人簽收。

但張男明知其為役齡男子，應返國服役，竟意圖避免徵兵處理，仍以在美國工作為由拒不返國，迄今未能接受徵兵處理，檢方將張男起訴。台北地院認為張男拒絕返國履行兵役義務，顯有不該，判刑3月，可易科罰金。