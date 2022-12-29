據電訊報(Telegraph)的報導，英國正在考慮，從周四開始對來自中國的入境旅客要求新冠肺炎檢測。
英國運輸部、內政部、衛福部官員預計在周四做出決策，決定英國是否要追隨美國和義大利的政策，對來自中國的旅客實施防疫管制。
首相發言人周三稍早表示，「這些管制不是我們正在考慮的事情」。
美國周三對中國遊客實施強制性的新冠肺炎檢測；而義大利則為所有來自中國的遊客訂購了新冠抗原檢測試劑。
據電訊報(Telegraph)的報導，英國正在考慮，從周四開始對來自中國的入境旅客要求新冠肺炎檢測。
英國運輸部、內政部、衛福部官員預計在周四做出決策，決定英國是否要追隨美國和義大利的政策，對來自中國的旅客實施防疫管制。
首相發言人周三稍早表示，「這些管制不是我們正在考慮的事情」。
美國周三對中國遊客實施強制性的新冠肺炎檢測；而義大利則為所有來自中國的遊客訂購了新冠抗原檢測試劑。
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