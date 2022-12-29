林予晞（左）和鳳小岳在劇中有場情緒飽滿的情慾戲。（Disney＋提供）

薛仕凌（左）和施博宇在劇中演一對不擅表達愛的兄弟檔。（Disney＋提供）

薛仕凌、施柏宇、林予晞、鳳小岳主演Disney＋最新影集《台灣犯罪故事》的〈出軌〉單元，故事改編自2004年台灣著名的「南迴搞軌案」，全劇氛圍沉重抑鬱。林予晞和鳳小岳在劇中是前任男女朋友，有場情緒張力大的情慾戲，雖然沒有太多身體裸露，但林予晞還是認為相當赤裸，「我有開扣，小岳有袒露一些肌膚，但那場蠻硬的，門一打開沉澱一下就要進入狀況，而且是一鏡到底，身體尺度不大，但靈魂露出來蠻多的。」

她笑說導演蕭力修很信任2人，唯一的指令就是「夠了夠了，不要再做下去了。」很維護演員的身心。鳳小岳透露一開始讀本時大家都不好意思聊這場戲，因為全劇很沉重，突然來了一場情慾戲又是劇情轉捩點，「這樣的互動難免有些害羞，但這場戲算是討論很久，情慾戲執行掉就好了，我們都是專業的演員。」而林予晞這次也突破清新形象，為戲變成老菸槍，除了和導演蕭力修學抽菸，也特地觀察古今中外的女性怎麼抽菸，連拿菸手勢都有特別設計，「我不會顧慮螢幕形象，反而希望觀眾有點小衝擊。」

薛仕凌和施柏宇飾演一對愛著彼此但不擅表達、溝通的兄弟。薛仕凌說這次拍攝是他最不願意回想的一次，受角色影響，拍戲過程不自覺繃著臉，導演蕭力修透露有場戲對他說：「你需要觀眾了解你」，他竟下意識冷回：「我不需要觀眾了解我。」薛仕凌受訪時完全失憶，還嚇一大跳怎麼這麼回話，但他坦言說這個角色真的很抑鬱，直到殺青當天，有工作人員前來找他拍照，他才有笑容。

施柏宇也說因為劇情太貼近生活，自己也很不願回想角色，劇中人生受爸爸安排，他透露生活中和媽媽也有過類似的摩擦，「媽媽都希望孩子當醫生，但我功課不好。」不過現在走演藝圈家人並不反對。薛仕凌和施柏宇是第一次合作，兄弟倆有場在溪邊爭執的戲，頂著6度低溫在水裡泡了很久，施柏宇還得在水裡漂 ，「一起來我們就是錫箔紙包著，互相取暖。」薛仕凌也大讚施柏宇：「有這個弟弟很好。」《台灣犯罪故事》將於1月4日起獨家上線Disney+。