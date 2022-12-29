為因應山老鼠盜伐天然林木、破壞山林資源與珍貴生態，農委會林務局29日公告提高檢舉盜伐獎金最高額至500萬元，呼籲民眾踴躍檢舉不法，除了為國家守護生態環境，還能獲得實質獎勵。

林務局指出，已修正《森林保護辦法》規定，將檢舉盜伐獎金最高額由新臺幣300萬元提高至500萬元，希望鼓勵民眾舉發，共同打擊山老鼠，守護台灣美好山林。

林務局表示，檢舉盜伐獎金以兩階段方式發給，第一階段係在民眾舉發盜伐，經警方移送地檢署後，即可領取5萬元獎金；若再經地檢署起訴後，可領取相當於贓物市價10％之獎金，且最高額已提高至500萬元，盼民眾踴躍提供情資。

林務局指出，檢舉時除了可撥打0800-000-930（您您您，救山林），24小時免付費專線外，也可上林務局建置的[email protected]山老鼠雷達站舉發，現已有超過2,800人加入，在多起案件通報中發揮作用，也讓檢舉管道更為多元，希望國人共同打擊盜伐，捍衛台灣山林。