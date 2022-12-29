美國電動車商特斯拉股價今年來暴跌近70％，讓執行長馬斯克（Elon Musk）丟了全球首富寶座。對於公司股價暴跌，他28日在寄出的內部電郵裡，向特斯拉員工信心喊話，告訴大家不要被股市的瘋狂走勢所困擾。

特斯拉股價28日上漲逾3％收112.71美元，但仍然處在2020年8月來的低點附近，今年來累跌逾68％。

除了受電動車需求持續走弱拖累外，馬斯克買下社交平台推特造成各種混亂問題，讓人擔心他無力兼顧特斯拉的經營而會影響業績表現。

馬斯克在電郵裡強調，他自己相信就長期而言，特斯拉將會成為全球最有價值的公司。

他敦促員工要在未來幾天要全力以赴，在本季結束前加快出貨速度，這才會有不一樣的結果。目前特斯拉已經在美國和中國市場降價促銷。

據路孚特統計資料，專家預期特斯拉第四季電動車出貨量為44萬2,452輛。

由於大部份特斯拉員工擁有公司配發的股票獎勵，因此特斯拉股價重挫會直接令員工手中持股價值大縮水，從而打擊員工士氣。

摩根士丹利已把特斯拉股價目標，從330美元調降至250美元，理由是過去二年供不應求情況已經逆轉，明年電動車市會出現供過於求的問題。