112學年大學學測明年1月13日至15日舉行，共有11萬8559人報名，比去年11萬6445人多2114人。大考中心說，應試當日零時起才知悉應試期間屬於「確診（輕症、無症狀）且未解除隔離」或「快篩陽性者」，應主動告知試務人員，以另行安排適當試場應試，違者最重取消考試資格。

在少子化下，112年學測考生數竟然還增加2114人，是什麼原因？大考中心主任周兆民表示，增加的部分主要是重考生，預估今年重考生人數占10％，跟往年差不多。

大學學測有國文、英文、數學A、數學B、社會及自然等6科。112學年考生中，最多人報考英文科、國文科，各有11萬8193人、11萬8141人，分別占總考生的99.69％、99.65％；最少人報考的科目是自然科，有7萬4293人報考，占總考生的62.66％。平均每位考生選考5.02科。

去年學測有5766人次未在答案券簽名被扣分，引發爭議。周兆民表示，112學年學測於各節考試開始後，監試人員逐一查驗考生身分時，會併同出示簽全名提醒小卡，另於各科試題本封面及每頁頁面上方增印簽全名提醒字樣，提醒考生要簽名。

確診（輕症、無症狀）或快篩陽性考生可應考，但會安排他們在居護試場或備用試場應考。周兆民說，大考中心網站已建置「COVID-19 自主填報專區」，明年1月8日起上午9時起開放，若考生於考試當日屬於確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案，應前往填報，以安排他們到居護試場應考。未依規定填報者，會被扣減節科成績1級分，情節嚴重則扣減全部成績。

周兆民指出，若考生於應試當日零時起才知悉應試期間屬於「確診（輕症、無症狀）且未解除隔離」或「快篩陽性」，應先至原編配的一般考（分）區應試；且無論是否完成填報，均應於進入考（分）區時主動告知試務人員，以另行安排到防疫備用試場應試，與一般考生試場有所區隔。考生如未主動告知，情節重大者，以取消考試資格論處。

周兆民表示，這次學測，一般考區每間試場人數為36人，居護或備用試場則至多20人。大考中心在全國共設置200多間居護試場及200多間防疫備用試場，應可滿足需求。