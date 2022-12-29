台北市副市長李四川（左二）28日下午前往視察大巨蛋工程。（台北市政府提供）

台北市政府將於12月31日舉辦「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，台北市長蔣萬安強調重視跨年人潮疏散問題，而副市長李四川28日視察大巨蛋周遭交通建設，並要求遠雄建設將施工圍籬退縮約6公尺，把人行道還給民眾，以及實施光復南路路面銑鋪。蔣萬安表示，光復南路大巨蛋北向段已經完成銑鋪，而南向段也會在跨年前31日前完成銑鋪相關工程，確保跨年活動順利進行。

據了解，台北市副市長李四川強力監督大巨蛋工程狀況，25日晚間發現光復南路大巨蛋段的路面明顯不平，由於該段為遠雄大巨蛋（台北體育文化園區）光復南路地下停車場專用引道工程負責，因此李四川要求遠雄於跨年前將光復南路南北向共7線道，於跨年前完成銑鋪。

另大巨蛋主體工程外部圍籬佔用人行道，為了加強跨年維安疏散，已口頭規勸遠雄拆除圍籬。遠雄目前已將忠孝東路側圍籬退縮約6公尺、進行光復南路銑鋪，28日完成北向三線道，29日完成南向4線道；另緊鄰國父紀念館人行道工程圍籬也將拆除，可退縮3.5公尺將路面還給人行道，讓跨年民眾有更多空間散場，整體預計29日全部完成。

蔣萬安29日上午視察社會局，會後針對李四川視察大巨蛋後的作為，蔣萬安表示，目前已經做了相關指示跟規劃，也就是在光復南路段、大巨蛋出口完成銑鋪，確保跨年活動順利進行。