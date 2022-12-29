YouTuber網紅「NanaQ」以極簡生活聞名，曾自稱不使用衛生棉、化妝品，洗澡也不用沐浴產品，多次拍攝影片與粉絲分享生活日常的她，近期在社群平台曬出一組大尺度全裸寫真，一絲不掛地展露身體曲線，引發網路討論風潮。豈料，該篇貼文3度被檢舉下架，讓NanaQ不得不改放上同系列的照片替代，也親自解釋拍裸照的背後原因。

NanaQ在26日於社群平台曬出一組全裸照，尺度之大令人咋舌，她配文寫下：「有誰比極簡女更適合拍裸照？」並大方露出真實的形狀，連體毛都沒有遮擋。豈料，該篇貼文PO出後，在短短幾日內便遭到3度檢舉下架，讓NanaQ只能更換成一系列身穿低胸黑衣裙的照片替代，並在最後一張照片悄悄放上此前拍攝的全裸美背模樣，以呼應貼文內的字句。

此外，NanaQ在昨(28)日，在YouTube頻道上更新解釋影片，指出：「雖然是全裸的程度，但經過處理後仍未露點。」直言貼文被下架一事讓她感到蠻意外的，不過她也很開心經過此次事件後，在各大論壇引發廣大回響，讓許多新粉絲們願意關注她的「極簡」生活。

事實上，影片之中NanaQ坦言拍攝這組藝術照的心聲，自嘲：「我只是個不靠臉蛋和身材吃飯的普女。」但在攝影師Icy的鏡頭下，卻能放大她的優點，並透露這次的拍攝她沒有化妝，穿搭也是平常的服飾，指出：「其實我們缺乏的可能並非美麗與自信。只是我們看不到或發覺不了，就採用其他方式來填補。」直呼：「希望大家可以多花一點時間在自己身上，只有越了解自己，才能成為一個真正有自信的人。」