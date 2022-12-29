據美國之音報導，根據國際調研機構Counterpoint Research的最新報告，中國電信設備製造巨頭華為用於製造智慧手機的高階晶片庫存已經用盡，在晶片遭美國斷供下，華為恐被迫退出全球智慧手機市場。不過，分析人士說，華為韌性頗高，已經另辟新戰場，佈局5G雲服務和低碳能源等新業務，但其中涉及5G網路通信部分，仍可能引發美國的關注和持續打壓。

國際調研機構Counterpoint Research近日發佈報告稱，據其查核和比對銷售數據後發現，華為已經用光旗下IC廠海思半導體所設計的高階晶片。

該報告稱，海思設計的智慧手機晶片（麒麟系列）在全球智慧手機應用市場的份額已經從去年第二季的3％，一路下滑到今年第三季的0％。

受限於美國禁令，華為的先進晶片供給管道已被完全切斷，這代表包括台灣的台積電和韓國的三星等高階晶圓廠都不能繼續為其代工，在此前提下，其高階5G手機所用的麒麟晶片恐已成絕響。

華為和海思自2019年被列入美國貿易的黑名單後，緊急囤積了超過一年份的晶片，但撐了2年多後，晶片庫存終究還是有用完的一天。

華為苦撐期間，市場曾對麒麟晶片的東山再起多所期待、也多所揣測，包括11月傳出華為突圍，已申請晶片製造用的光刻機專利，可望突破美國的卡脖子，或者華為的「晶片堆疊」專利可讓中芯國際的14奈米中階制程達到7奈米芯片的性能，又或者更早之前，荷商艾司摩爾（ASML）傳出改變心意，要賣光刻機給中國大陸。

但分析人士說，美中的晶片和高科技博弈已拉高到國家戰略層級，絕非單一一家公司可以扭轉的，因此，華為要在手機業務上成功突圍美國封鎖的概率不高。

報導引述Counterpoint Research位於台灣辦公室的半導體研究主任蓋欣山（Dale Gai）分析，「基於目前對晶圓制程（14奈米以下）高科技設備的進口限制，中芯國際在未來幾年內，不太可能建立足夠的先進製程晶片供貨給華為。針對ASML賣光刻機給中國大陸半導體廠的可能性，雖然我們不能代表該公司高管發言，但我們相信，短期內，該公司會遵守美國商務部工業與安全局的對華禁售規定，以保護其股東權益。」

報導稱，位於北京的電子產業分析師、同時也是海豚智庫創始人的李成東觀察，華為很難繞過美國限制，找到穩定的晶片供應來源。而且華為是一家製造高階、高性能手機的品牌，如果勉強用中芯國際的落後製程來打造高階手機，其實是會破壞品牌形象的。

李成東說：「華為為了賣手機而做一款假的5G手機，其實是沒有必要的。尤其中國消費者已經80％以上都是用5G的手機，但你再推一個4G手機，消費者其實不會接受的。」

李成東惋惜，華為原本可超越韓國三星，成為全球的智慧手機龍頭，但一場美中科技戰硬生生把華為打落神壇，手機業務因此大幅萎縮。他形容，這是中美兩強「神仙打架，小鬼遭殃。」

不過，他說，雖然中國大陸在高階晶片落後美國好幾個世代，但美中晶片角力白熱化的結果將加速中方晶片國產化的進程，特別是大量用在家電產品的中階晶片。他說，中方也算是個晶片出口大國，去年進口了約4000億美元的晶片，但也有2000億美元的晶片出口規模。

他還說，他和華為的高管聊過，華為自認為有很多從危機中活下來，並繼續成長的經驗，因此，對前景仍保持樂觀心態，而且也積極佈局新業務。

李成東說：「華為高管認為，華為在每次危機的時候，整個團隊的戰鬥力會提升。舉例說，這次發生重大危機，等於原來佔據公司50％的智慧手機業務，我們不能說歸零，但至少受到嚴重的影響，導致華為不得不做新的調整。現在沒有5G晶片用了，那麼就是尋找新的突破口，它會重新再調整整個團隊結構，就尋找新的戰線，所以它佈局了很多的服務業，就是雲服務，就是5G技術應用於不同場景，比方說，智能汽車、智能港口，去拓展這個新的機會。」

李成東說，全球手機市場不過是4000億美元的規模，但能源是一個10兆美元的大市場。因此，華為或許在手機上栽了個大跟斗，但對於新業務帶來的新際遇則是很樂觀，尤其在5G網路技術上，華為擁有最多的專利。

面對美方對華為的制裁，李成東說，中國大陸原本可以鎖定美國手機大廠蘋果來祭出相對應的反制裁，不過，制裁外資反而自損中方經濟和經商環境，不利中方長遠的發展，因此，他說，中方恐難在兩大強權的科技爭霸上採取硬碰硬的反制裁策略。

雖然華為遭美國制裁多年，但Counterpoint Research位於印度孟買的研究副總裁尼爾．沙（Neil Shah）表示，華為在5G技術上的專利和垂直整合力讓其帶有獨特的發展利基，不管是手機裝置還是網路端的建置。

尼爾．沙說：「華為擁有許多5G專利，也大力投資6G。蜂窩式通訊協定（Cellular IP）是未來聯網生態體系成敗所需的關鍵科技之一，從手機應用、到物聯網，乃至於自駕車。這意味著，即便華為在部分主要市場，被排除在5G裝置或5G網路業務之外，它在移動通訊協定上仍有影響力，可以透過授權給其他廠商，像是高通（Qualcomm）、愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）來建立可觀的業務。」

華為和諾基亞12月23日發佈書面聲明宣佈，雙方今年到期的專利許可協議將續簽。幾周前，華為也發佈書面聲明宣佈，其與OPPO廣東移動通信有限公司簽訂全球專利交叉許可協議，該協議覆蓋了包括5G標準在內的蜂窩通信標準基本專利。

這些協議突顯，華為的知識產權在全球網絡中仍然具有一定的地位，不是美國制裁能剝離的。

不過，李成東認為，網路通信仍是美國關注的領域，因此在這個戰場上，美國不可能放棄對華為的打壓。

美國前總統川普政府提出的「5G乾淨網路倡議（5G clean network）」就是為了防堵華為的資安滲透，呼籲各國的5G網路建置排除華為的參與，目前獲得歐亞等洲近50國的支持，不過，即便在西方國家的市場受到重挫，華為仍成功打入許多其他第三世界國家的市場。