今年以來美股整體市值暴跌逾10兆美元，科技股當然是罪魁禍首，而非必需消費品類股和通訊服務類股則是幫兇。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）資深指數分析師 Howard Silverblatt出具研究報告指出，美股市值跌掉逾10兆美元，這7檔股票就占了一半：亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟、特斯拉、臉書母公司Meta Platforms和輝達（Nvidia）。

標普500指數成分股市值總計下跌8.2兆美元，其中科技股占43%，給美股帶來最大的拖累，其次是非必需消費品類股占23%、通信服務類股占21%。

產業調查公司TrendForce下修2022年iPhone 14系列手機出貨預測，以及美國債息持續揚升，使成長型股票吸金力大減。

Silverblatt以2,500支股票組成的S&P U.S. Broad Market Index算出10兆美元這個數字。

全美市值排名第一的蘋果股票周三再跌逾3%，跌破在129美元的重大支撐，並收在126.04美元，為連續第2個交易日改寫52周低點，並創下18個月新低。

TrendForce表示，鴻海鄭州廠的稼動率仍無法突破7成，而其深圳廠的支援緩不濟急，因此將今年iPhone 14系列出貨量預測下修至7,810萬支，且基於iPhone 14 Pro量產不順，將明年iPhone手機出貨預測微降至2.33億支。

今年初蘋果市值一度突破3兆美元，成為全球第一家到達這個重大里程碑的企業，但迄今其市值已經蒸發約1兆美元，降到2.01兆美元。

分析師大多將市值最大的蘋果公司視為美股大盤的領頭羊，對於市場情緒而言，蘋果的股價走勢也扮演重要角色。Strategas技術分析師Todd Sohn表示，蘋果的表現對整個市場很不利，年底通常會比較不同尋常，但如果這樣的走勢持續到明年初，那就可能弄假成真。最大的權重股很弱且創下新低，事情就很不妙，現在市值前五大企業仍然失去動力，但還好這也表示它們對標普500指數的影響正在降低。